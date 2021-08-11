"Акции" на исторических территориях должны согласовываться с Министерством культуры, считает Ткаченко

"Акции", подобные съемке рекламы с использованием экстремального дрифта на Софийской площади, должны согласовываться с Министерством культуры и информационной политики, считает глава ведомства Александр Ткаченко.

"Министерство будет инициировать изменения в законодательство Украины, что все такие "акции", происходящие на исторических, заповедных территориях, в частности, внесенных в буферную зону ЮНЕСКО, должны согласовываться с Министерством", - написал Ткаченко в телеграм-канале.

Он отметил, что Министерство культуры и информационной политики подало заявление в соответствующие правоохранительные органы о нарушении компанией, которая позволила себе опасный дрифт в буферной зоне ЮНЕСКО.

"Мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Возвращение Софийской площади в первоначальное состояние - это само собой. Должно быть прямое, четкое финансовое наказание компании, которая устроила гонки, ответственность чиновников, которые должны были этому противостоять, и полицейских, которые должны были это остановить", - отметил министр.

Как сообщалось, утром 10 августа частная компания провела рекламное мероприятие с привлечением двух автомобилей, которые на пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому устроили "дрифт".

Представители частной компании не обращались в КП ДЭУ Шевченковского района относительно проведения съемок и согласования своих действий.

Компания "Red Bull", которая снимала на Софийской площади рекламу и повредила брусчатку экстремальным дрифтом автомобилей, извинилась на своей официальной странице Инстаграм.

Памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор - является памятником архитектуры ХІ века, входит в Список наследия ЮНЕСКО.