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19:22 11.08.2021

Власти Франции распространяют требование санитарного пропуска на ряд крупнейших торговых центров

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Власти Франции распространяют требование санитарного пропуска на ряд крупнейших торговых центров

Вступивший в силу во Франции 9 августа санитарный пропуск будет необходимо предъявлять в торговых центрах или магазинах площадью свыше 20 тыс. кв. м, если они расположены на территориях, где уровень заражаемости COVID-19 превышает 200 на 100 тыс. населения.

О таком решении исполнительной власти сообщил в среду после заседания совета министров официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

По данным газеты "Фигаро", только в метрополии (европейской части Франции) насчитывается не менее 30 департаментов, в которых этот показатель уже превышен. Этим особенно выделяется юг страны.

До сих пор об этом условии официально не объявлялось, уточняет издание, но торговые центры были предупреждены, что требование санитарного пропуска для их посещения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в департаменте, в котором они находятся. И ряд префектов уже распространили требование о предъявлении такого пропуска на крупнейшие магазины, находящиеся, например, в департаментах Восточные Пиренеи и Атлантическая Луара, где эпидемия вновь разгорается.

Власти также напомнили, что ношение масок обязательно внутри помещений, для посещения которых необходим санитарный пропуск. Это происходит в то время, когда на Корсике, в регионах Окситания, Прованс-Альпы-Лазурный берег и Новая Аквитания в связи с увеличением госпитализаций заразившихся коронавирусом объявлено о введении специальных планов, предусматривающих усиление возможностей медицинских учреждений принимать и обслуживать пациентов с коронавирусом.

"Фигаро" сообщает, что представители торговых центров опасаются снижения посещаемости из-за требования предъявления санитарного пропуска. Кроме того, они указывают на затратность мер по проверке пропусков, ведь речь нередко идет о 20-30 тыс. посетителей в сутки.

Ранее в среду на видеосовещании совета по санитарной безопасности президент Франции Эмманюэль Макрон назвал эпидемиологическую ситуацию в стране "более, чем деликатной" и "требующей мобилизации".

Настаивая на правильности инициированного им решения о введении в стране для предъявления на транспорте, в ресторанах, музеях, на выставках и в других общественных местах санитарных пропусков, вызвавших массовый протест во всей Франции, президент заявил: "Мы отдаем отчет в ограничениях, но у нас не было другого выбора".

Теги: #коронавирус #франция #тц #требования
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