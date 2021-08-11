В Украине отпуск антибиотиков с 2022г будет возможен только по электронному рецепту – эксперт

Отпуск антибиотиков в Украине с 2022 года будет возможен только по электронному рецепту, прогнозирует заведующий отделом антибиотикорезистентсноти и инфекционгного контроля Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Роман Колесник.

"Несмотря на то, что это несколько раз откладывалось, мы ожидаем, что с марта 2022 года все рецептурные препараты будут отпускаться по электронному рецепту, поэтому мы будем верить, что это состоится. Проблема существует довольно давно, ведь согласно законодательству, у нас антибиотики должны отпускаться по рецепту", - сказал он в ходе тренинга для журналистов в Киеве в среду.

Колесник подчеркнул, что "просто захотеть и купить антибиотики в аптеке будет невозможно".

Он отметил, что в настоящее время для внедрения такой системы фактически все готово.

Кроме того, по его словам, в 2022 года в Украине заработает система учета информации об инфекционных заболеваниях, которая, в том числе, позволит оценить риски заболевания внутрибольничными инфекциями среди медиков.

Внутрибольничные инфекции относятся к профессиональным инфекциям медицинских работников. При этом фактически отсутствует информация о таких заболеваниях кроме заболевания туберкулезом и COVID-19.

По словам Колесникова, ежегодно туберкулезом как профессиональным заболеванием заражается около 50 медработников и этот показатель относительно стабилен.

"По поводу всех других инфекций у нас такой статистики нет, она должна внедриться с 2022 года, так как мы переходим на новую систему учета", - сказал он.