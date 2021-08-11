Дело о получении неправомерной выгоды нардепом Юрченко направлено в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его посредника, обвиняемых в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к оказанию такой выгоды за внесение изменений в законодательство депутатами Верховной Рады, сообщается на странице САП в Facebook.

В САП не называют имени нардепа и его пособника, но, по данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), речь идет о внефракционном народном депутате Александре Юрченко, ранее исключенном из фракции "Слуга народа", и его "неофициальном помощнике" Иване Фищенко.

По данным САП, летом 2020 года НАБУ получило информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий народных депутатов, и начало специальную операцию с включением в состав группы детектива "под прикрытием". "Народный избранник попросил передать ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс за внесение предложений в проект закона Украины "Об управлении отходами" и в дальнейшем еще $200 тыс для подкупа народных депутатов - членов соответствующего Комитета Верховной Рады", - говорится в сообщении.

В дальнейшем участники преступления были проинформированы неизвестными о проводящейся операции и пытались завуалировать свою деятельность, но экспертиза подтвердила достоверность полученных в ходе следствия аудиовидеозаписей и наличие в высказываниях обвиняемых просьбы к предоставлению денежных средств им и членам комитета Верховной Рады.

Во время досудебного расследования с целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания на недвижимое имущество и автотранспортные средства обвиняемых наложен арест. Посреднику в передаче неправомерной выгоды НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 сентября, нардепу 17 сентября 2020 года, а 3 марта 2021 года материалы уголовного производства были открыты для ознакомления защитой обвиняемых.