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18:20 11.08.2021

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили условия перемирия, ранен украинский боец, погиб мирный житель

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Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили условия перемирия, ранен украинский боец, погиб мирный житель

Российские наемники на Донбассе с начала суток 11 августа 5 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил огнестрельные осколочные ранения, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 11 августа, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня… В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что вблизи Новомихайловки и Новоселовки Второй российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Также из артиллерийских систем калибра 122-мм российские наёмники совершили указанных населенных пунктов, в результате чего в Новомихайловке повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

Кроме того, вследствие обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель 1935-го года рождения, также были повреждены частные дома мирных жителей и прилегающие домохозяйства.

Также, на границе Донецкой и Луганской областей, зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм. На дерзкие действия врага предоставлен адекватный ответ", - подчеркивают в штабе ООС.

Как сообщалось, в среду утром в результате обстрела российскими наемниками села Новоселовка Вторая Очеретинской громады (Донецкая область) погиб местный житель 1935 года рождения.

Позже стало известно, что боец ВСУ получил ранение в результате обстрела российскими наемниками украинских позиций на Донбассе.

Теги: #оос #ситуация
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