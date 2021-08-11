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17:25 11.08.2021

Украина и Германия обсудят гарантии исполнения обязательств по "Северному потоку-2" – пресс-секретарь Зеленского

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Украина и Германия обсудят гарантии исполнения обязательств по "Северному потоку-2" – пресс-секретарь Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят гарантии исполнения Германией обязательств в рамках реализации проекта газопровода "Северный поток-2", сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Этот визит (Меркель в Украину 22 августа – ИФ) является логичным продолжением контактов визита президента Украины в четырехугольнике – Вашингтон – Европа, Брюссель – Берлин - Киев. Ангела Меркель и Владимир Зеленский будет говорить конкретно о том, как конкретно Германия будет гарантировать исполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска "Северного потока-2" попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением", - сказал Никифоров на брифинге в Офисе президента в среду.

Он добавил, что в ходе переговоров обязательно будет обсуждаться безопасность на востоке Украины и то, "как реанимировать мирные переговоры".

Кроме того, по словам Никифорова, будут обсуждаться вопросы двухсторонних отношений Украины и Германии. "Германия – наш ключевой партнер и в политике, и в экономике, и в торговле, и в промышленности, и в энергетике. Потенциал для укрепления этих отношений большой", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он подчеркнул, что визит Меркель "доказывает, что про Украину без Украины ни слова, и что без прямых переговоров с президентом Украины современные самые важные вопросы безопасности в Европе не решить".

Никифоров также сообщил, что график и программа визита Меркель пока окончательно не сформированы и сейчас неизвестно, примет ли она участие в учредительном саммите "Крымской платформы" 23 августа, но соответствующее приглашение она получила.

Теги: #северный_поток_2 #зеленский #меркель
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