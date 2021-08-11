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17:06 11.08.2021

Суд признал обвинения нардепа Лероса в адрес Дениса Ермака недостоверной и порочащей деловую репутацию информацией

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Суд признал обвинения нардепа Лероса в адрес Дениса Ермака недостоверной и порочащей деловую репутацию информацией

Киевский апелляционный суд в среду, 11 августа, рассматривая иск Дениса Ермака против народного депутата Гео Лероса, отменил решение Печерского райсуда от 31 мая 2021 по делу № 757/39521/20-ц, которым было отказано в удовлетворении иска, и удовлетворил требования истца в полной мере, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в суде.

"Суд признал недостоверной информацию и такой, что порочит честь, достоинство и деловую репутацию Ермака Д.Б. распространенную на официальной странице народного депутата Украины Лероса Гео в Fаcebook, а именно: "Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из рф), ну и конечно заработок на государстве", - отметили в суде.

Там добавляют, что суд обязал Гео Лероса опровергнуть распространенную им информацию относительно Дениса Ермака путем размещения на своей странице в Fаcebook текста следующего содержания: "Распространенная мной информации о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении "продажи" государственных должностей является недостоверной и не соответствующей действительности".

Как сообщалось, 29 марта 2020 года народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

30 марта того же года Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Производство было открыто по четырем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, ч.2 ст.344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, ч.2 ст.328 - разглашение государственной тайны, что повлекло тяжкие последствия, ч.1 ст.364 – превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа. Позже следствие добавило ряд статей, по которым проводится расследование - ст.328 (разглашение государственной тайны), ст.344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч.2 ст.190 (мошенничество) УК.

11 июня 2020 года НАБУ сообщило, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака (т.н.дело "пленок Ермака"), одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В тот же день Зеленский публично заявил, что Денис Ермак, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, "точно не брал денег" и "просто болтун".

При этом Лероса, который также был его внештатным советником, глава государства назвал "аферистом".

Теги: #ермак #лерос #суд
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