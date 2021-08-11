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16:49 11.08.2021

Границы украинских громад появились на публичной кадастровой карте

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Границы украинских громад появились на публичной кадастровой карте

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра добавила новый слой данных на публичную кадастровую карту, содержащий данные о границах территориальных громад, сообщило Министерство развития громад и территорий.

По данным Минрегиона, разработавшего данный слой данных, содержащаяся в нем информация может пригодиться владельцам земельных участков, землеустроителям, органам местного самоуправления и представителям государственной власти.

"Сейчас обновление носит информативный характер, однако уже может помочь при разработке документации землеустройства. Новый слой кадастровой карты позволит облегчить работу с комплексными планами пространственного развития территориальных громад", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, Кабинет министров в июле 2021 года поручил Министерству аграрной политики и продовольствия и Госслужбе по вопросам геодезии и кадастра совместно разработать и внедрить программное обеспечение (ПО) в составе Госгеокадастра, которое позволит реализовать и привести в соответствие ряд требований действующих законов, а также упростить смену целевого назначения земельных участков на основании заявления собственника.

Кабмин в мае нынешнего года утвердил порядок функционирования национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД)", необходимый для функционирования национального геопортала, предоставляющего информацию об украинских землях на базе единой цифровой картографической основы.

Теги: #громады #кадастр #карта
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