На Донбассе боец ВСУ получил ранение в результате обстрела российскими наемниками

Российские наемники на Донбассе 11 августа обстреляли позиции украинской армии, в результате чего военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное осколочное ранение, сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток".

"11 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение", - говорится в сообщении ОТГ в Facebook в среду.

Отмечается, что после оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в медучреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.