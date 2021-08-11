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16:04 11.08.2021

СБУ обнаружила у трех депутатов Кировоградской области арсенал с оружием, среди них - руководитель облорганизации ВО "Свобода"

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СБУ обнаружила у трех депутатов Кировоградской области арсенал с оружием, среди них - руководитель облорганизации ВО "Свобода"

Служба безопасности Украины обнаружила у трех депутатов поселковых советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие, в частности пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, проверяется информация относительно возможного использования выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня независимости Украины.

"Правоохранители разоблачили факт незаконного хранения оружия в ходе расследования уголовного производства в отношении причастности уличенных депутатов к системной коррупции. Среди организаторов противоправной деятельности - руководитель областной организации одной из политических сил", - сказано в сообщении.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет о руководителе областной организации ВО "Свобода".

По данным следствия, депутаты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в том числе предпринимателей. Установлено, что участники схемы требовали $60 тыс. от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. За деньги они обещали предпринимателю содействие в закрытии соответствующего производства.

Правоохранители задержали двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #кировоградская_обл #сбу
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