Львовская облкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендует поселять в общежития только вакцинированных студентов

Львовская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала руководителям учебных заведений поселять в общежития только вакцинированных студентов, сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В сообщении также указано, что учреждения сферы образования смогут начать новый учебный год в обычном режиме только в том случае, если 80% преподавательского состава будут привиты от коронавируса.

В данное время во Львовской области прививки от коронавируса получили 420 тысяч жителей области. В то же время на заседании комиссии директор департамента по вопросам здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис констатировал, что темпы вакцинации в области сейчас ниже, чем в других областях.