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14:51 11.08.2021

В Испании и Португалии готовятся к аномальной жаре и к лесным пожарам

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В Испании и Португалии готовятся к аномальной жаре и к лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Испании и Португалии в ближайшие дни может привести к возникновению лесных пожаров, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Температуры будут намного выше нормы", - сообщила испанская метеослужба AEMET в специальном погодном предупреждении.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта в среду предупредил, что аномально высокие температуры повышают риск возникновения лесных пожаров. Подобные пожары в 2017 году стали причиной гибели более 100 португальцев. Он призвал жителей страны быть особенно бдительными, отметив, что многие природные пожары возникают именно из-за неосторожных действий людей.

Власти Португалии сообщают, что в нынешний летний сезон к борьбе против природных пожаров готовы более 12 тыс. пожарных, около 2,7 тыс. специальных транспортных средств и 60 самолетов и вертолетов.

Сложная ситуация с природными пожарами так же складывается в августе в Италии, Греции, Черногории и Северной Македонии.

Теги: #испания #подготовка #лесные_пожары #португалия
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