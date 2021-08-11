Выговский возглавил полицию Киева

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский представил нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Киеве - полковника полиции Ивана Выговского, который до этого возглавлял полицию Полтавской области.

Как говорится в сообщении на сайте МВД, министр заявил, что от нового главы полиции Киева он ожидает "усиления внимания к обеспечению общественной безопасности, тем более в преддверии 30-й годовщины независимости Украины".

"Это первый вызов, который ждет вас и нас всех. И вы теперь лично, Иван Михайлович (новоназначенный начальник ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский – ИФ), будете нести ответственность за организацию проведения этого праздника", - цитирует слова Монастырского пресс-служба МВД.

По словам министра, в приоритете у нового руководства главка должны быть "вопросы борьбы с преступлениями, на которые больше всего жалуются граждане".

"Это вопросы разбоев, краж транспортных средств. Нам в парламенте, совместно с руководством Нацполици, удалось принять ряд законодательных актов по противодействию угону транспортных средств. Теперь хотелось, чтобы эти законы были четко реализованы на практике. Чтобы каждое обращение киевлян не оставалось без реакции столичной полиции", - сказал Монастырский.

Министр призвал столичную полицию уделить особое внимание мелким, бытовым преступлениям. Также он отметил недопустимость каких-либо коррупционных проявлений.

"Акцентирую ваше внимание, что вопрос противодействия коррупции будет основным вопросом и приоритетом моей работы. Никакого потворства людям, которые будут заниматься коррупционными схемами, не будет ни от меня, ни от главы Нацполиции, ни от главы полиции Киева", - сказал глава МВД.

Монастырский поблагодарил бывшего руководителя столичного главка полиции Андрея Крищенко за работу и выразил надежду, что "лучшие традиции и принципы" этой работы перейдут к новому руководству.

В свою очередь глава Национальной полиции Игорь Клименко подчеркнул: "Хочу нацелить весь столичный гарнизон на серьезную кропотливую работу, как мы работали до этого раньше. Начальник ГУ Нацполиции должен быть как всегда на месте проведения массовых мероприятий для того, чтобы лично оценить все риски и опасности, которые нас могут ожидать".

Также Клименко подчеркнул, вопрос незаконного строительства, рейдерства и имущественных преступлений должны быть приоритетными.

"Хотел бы обратить внимание на железнодорожный вокзал, центральные улицы Киева, метрополитен, - тысячи туристов должны быть в безопасности. Сосредоточьте усилия на этом в первую очередь в эти праздники, которые мы будем отмечать с 16 по 25 августа", - сказал он.

В свою очередь Выговский выразил благодарность за возможность управлять таким большим подразделением как полиция Киева и добавил: "Совместно с личным составом будем координировать свои действия, чтобы продолжать создавать безопасную среду для киевлян и гостей города. Задачи, которые ставятся руководством государства, будут максимально выполнены".

Крищенко поблагодарил руководство и коллег за работу в течение пяти лет и пожелал успехов новому руководителю столичной полиции.

Ранее в среду начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что подал рапорт об отставке, который удовлетворили во вторник.

Иван Выговский с 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника ГУ – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

С февраля 2020 года - начальник ГУ Нацполиции в Полтавской области.