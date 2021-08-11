Стартовала реконструкция спортивной зоны на острове Хортица - Служба автодорог

На острове Хортица в Запорожье начались работы по реконструкции комплексного спортивного ядра КУВО "Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия".

Как сообщается на Facebook-странице Службы автомобильных дорог в Запорожской области в среду, обновление спортивной инфраструктуры академии предусмотрено проектом строительства автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье в рамках президентской программы "Большое строительство".

Служба автодорог отмечает, что в спортивной зоне будут размещены тренировочное поле для футбола 40х60 м с покрытием искусственным газоном, две баскетбольные и две волейбольные площадки, гимнастическая площадка, беговые 100-метровые дорожки с резиновым нескользким покрытием и площадка для прыжков в длину.

"Также на территории спортплощадки предусмотрено размещение зоны отдыха для маломобильных граждан с беседками, скамейками и местами для инвалидных колясок", - говорится в сообщении.

В настоящее время работы по строительству спортивного ядра ведутся усиленными темпами, отметили в Службе автомобильных дорог.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что новая автомагистраль в Запорожье, по которой можно будет проехать с Левого на Правый берег, откроется к концу этого года.