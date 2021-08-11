Венедиктова подписала подозрение в завладении 27 млн грн заммэра Николаева Сергею Кореневу

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в завладении 27 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Николаеве заместителю мэра города.

"11 августа 2021 г. задержанному накануне заместителю Николаевского городского головы детективы НАБУ под процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении в завладении более 26,8 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Центральном районе города Николаева", - сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что вечером 10 августа о подозрении также сообщили задержанным первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского городского совета и двум руководителям частных компаний (один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета).

Их действия квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины. Общее количество подозреваемых в коррупционной схеме составляет восемь человек.

В свою очередь заместитель мэра - директор департамента ЖКХ Николаева Сергей Коренев на странице в Facebook сообщил, что с 7 августа находится в официальном отпуске на 2 недели и планировал выехать за границу с семьей и друзьями, однако на границе к обратились сотрудники НАБУ с просьбой об отборе показаний и проверкой личных вещей.

"Данные действия проходят в рамках расследования возможных хищений при строительстве Соборной площади. Дело, как вы знаете, было инициировано ещё в прошлом году. Со следствием я сотрудничаю. Также сегодня утром у меня в квартире проходил обыск по вышеуказанному делу. При обыске ничего не было найдено или изъято. В своей работе я, как должностное лицо, несу много рисков, а как руководитель Департамента ЖКХ и заместитель городского головы, ответственность за вверенные мне структуры", - написал он в Facebook во вторник вечером.

Также он добавил, что направляется в Киев для встречи с детективами НАБУ.

"Не буду ничего комментировать, пока идут следственные действия, а свою позицию и доводы я озвучил правоохранителям. В ближайшее время буду не на связи, т.к. телефон изъяли в рамках расследования. Уверен, что в случае доведения этого дела до суда, мы сможем доказать отсутствие в нем какого-либо состава преступления", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 10 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили коррупционную схему, в результате которой громаде Николаева нанесен ущерб более чем 26,8 млн грн.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, речь идет о завладении бюджетными средствами при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Должностных лиц Николаевского горсовета и двух руководителей частных компаний задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Следствие предполагает, что заместитель Николаевского головы пытался покинуть территорию Украины: он задержан в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе.

Мэра Николаева также повесткой вызвали в НАБУ для проведения следственных (розыскных) действий.