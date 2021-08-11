В Латвии после объявления ЧС на границе с Беларусью за сутки задержали 77 нелегалов

Во вторник за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы пограничники задержали 77 человек, сообщили агентству BNS в Государственной пограничной охране (ГПО) Латвии.

Накануне вечером, когда вступило в силу распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью, пограничники Латвии задержали 56 нелегальных мигрантов.

Всего за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы в период с 6 по 10 августа задержано 295 человек, с начала года - 355 нелегальных мигрантов.

С 11 августа и до ноября на латвийско-белорусской границе и в приграничной зоне объявлена чрезвычайная ситуация.

Постановление правительства предусматривает оказание помощи ГПО Национальными вооруженными силами и Государственной полицией для обеспечения пограничного контроля на латвийско-белорусской границе из-за увеличения потоков нелегальных мигрантов.

ГПО при установлении факта нелегального пересечения границы имеет право возвращать нарушителей в страну, откуда они пересекли границу. Для этого разрешается применять физическую силу и спецсредства.

Ранее с проблемой нелегальной миграции с территории Беларуси столкнулась Литва. Там с начала года задержали более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Должностные лица этой республики назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима".