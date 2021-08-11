В Университете им.Карпенко-Карого создали рабгруппу по расследованию информации о домогательствах к студенткам

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.Карпенко-Карого создали рабочую группу по расследованию информации о домогательствах к студенткам со стороны преподавателей.

"С целью установления истины и определения виновных университет создал рабочую группу по расследованию имеющейся информации о харассменте", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Исполняющая обязанности ректора Инна Кочарян призвала всех причастных связаться с ней лично для сообщения таких фактов, "учитывая морально-этический аспект и чудовищность ситуации".

Ранее в СМИ появилась информация, что преподавателя вуза, советского и украинского актера Владимира Талашко, обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.

9 августа Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование в связи с такими обвинениями, а также призвало руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.

В то же время в вузе заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей к ним не поступали.