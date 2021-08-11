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11:54 11.08.2021

70% украинцев не согласны с тезисом статьи Путина "не было и не могло быть исторической основы для представления об отдельном от русского украинском народе"

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70% украинцев не согласны с тезисом статьи Путина "не было и не могло быть исторической основы для представления об отдельном от русского украинском народе"

Большинство украинцев не согласны с тезисом статьи президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" о том, что "не было и не могло быть исторической основы для представления об отдельном от русского украинском народе", свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

По данным исследования, с тезисом, что никакой исторической основы для представлений об отдельном от русского украинском народе не было и не могло быть, а выделение украинцев и белорусов как отдельных народов было результатом советской национальной политики, согласны 12,5% граждан Украины, не согласны 70%. Не определились 17%.

В частности, несогласие выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим тезисом 52% опрошенных на востоке страны (согласны 22% жителей этого региона), на юге - соответственно 59% и 19%, в центральном регионе - соответственно 74% и 12%, в западном регионе - соответственно 90% и 0,4%.

Доля тех, кто согласен с ней, несколько выше среди представителей старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 16%, тогда как среди тех, кому меньше 40 лет -10%), но несогласие с ней существенно преобладает во всех возрастных группах (от 66% в старшей группе до 75% среди тех, кому от 30 до 39 лет).

Доля тех, кто согласен с ней, выше среди этнических русских-граждан Украины по сравнению с этническими украинцами (согласны соответственно 30% и 11%), однако и среди этнических русских преобладает несогласие с ней (не согласны среди них 49%, среди этнических украинцев- 72,5%).

Среди украиноязычных респондентов (общающихся дома на украинском языке) разделяют позицию Путина по этому вопросу 7%, среди русскоязычных - 21%, и в обоих указанных группах большинство (соответственно 81% и 55%) ее не разделяют.

Позицию Путина не разделяют 92% избирателей партии "Европейская солидарность" (при 3% согласных с ней), среди представителей электората ВО "Батькивщина" - соответственно 82% и 8,5%, среди представителей электората партии "Слуга народа" - соответственно 79,5% и 6%, партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 40% и 33%.

Согласно соцопросу, с другим тезисом Путина, о том, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена, согласны 7% граждан Украины, не согласны 76% (17% не определились).

Несогласие выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим утверждением 59% опрошенных на востоке (11% жителей этого региона согласны с ним), на юге - соответственно 65% и 12%, в центральном регионе - соответственно 81% и 7%, в западном регионе - соответственно 91% и 0,4%.

Доля согласных с этим утверждением несколько выше среди представителей старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 10%, тогда как среди тех, кому меньше 30 лет -5%), несогласие с ним существенно преобладает во всех возрастных группах (71% в старшей группе и от 76% до 81% в других возрастных группах).

Исследование методом интервью лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #статья #народы #соцопрос #путин
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