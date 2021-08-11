В Украине ожидается незначительное похолодание, местами дожди и грозы

В ближайшие дни из Западной Европы в Украину переместится порция более прохладного атлантического воздуха, в связи с чем температура немного снизится; в поле повышенного давления будет преобладать сухая погода, лишь на юго-востоке страны пройдут дожди с грозами.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 12 августа, в юго-восточной части кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 26-31°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 августа самая высокая температура днем (+36,1°) была в 2010 году, самая низкая ночью (+8,4°) в 1910 году.

В пятницу, 13 августа, в юго-восточной части Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны 13-18°, на побережье морей до 20°; днем 23-29°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

Утром 11 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 23-28°, в Днепре вблизи Киева - 24°.