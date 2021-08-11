СБУ нейтрализовала межрегиональную сеть агитаторов, действовавших по указанию российских спецслужб

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в нескольких регионах страны сеть интернет-агитаторов, которые, по приказу спецслужб РФ, распространяли призывы к насильственному изменению конституционного строя в Украине, а также к изменению границ государства, сообщает пресс-служба СБУ.

"По заданию "кураторов" злоумышленники призвали к ведению агрессивной войны и изменению границ государственной границы Украины. Для проведения информационно-подрывной деятельности вражеская агентура использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий по местам пребывания злоумышленников в разных регионах Украины правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Уточняется, что в Чернигове к 3 годам лишения свободы приговорен агитатор, который через интернет призвал к изменению границ Украины. Для распространения провокационных материалов он создавал и администрировал в соцсетях специализированные группы.

В спецслужбе подчеркивают, что суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Приговор уже вступил в законную силу.

"В Мариуполе блокирована деятельность трех участников сети вражеских интернет-агентов. Злоумышленники популяризировали боевиков незаконных вооруженных формирований и агитировали за изменение границ государственной границы. Свои "публикации" они размещали в запрещенных в Украине соцсетях", - уточняют в СБУ.

Отмечается, что следователи органов безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в Запорожской области разоблачили жителя Бердянска, который размещал на персональных страницах одной из соцсетей информацию с призывами к свержению конституционного строя.

"По установленным фактам продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины", - резюмируют в спецслужбе.