Новым руководителем полиции Киева будет Иван Выговский – источник

Новым руководителем полиции Киева будет Иван Выговский, возглавляющий Главное управление Национальной полиции Полтавской области, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник.

"Полицию Киева возглавит Выговский. В среду его представят личному составу главка", - сказал собеседник агентства.

Ранее утром Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что подал рапорт об отставке, который удовлетворили во вторник.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, назначение нового руководителя главка состоится в среду, 11 августа.

Иван Выговский с 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника ГУ – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

С февраля 2020 года - начальник ГУ Нацполиции в Полтавской области.