Вследствие вражеского обстрела погиб пожилой житель села Новоселовка в Донецкой области

В результате обстрела российскими наемниками села Новоселовка Вторая Очеретинской громады (Донецкая область) погиб местный житель, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской громады: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - написал глава Донецкой обладминистрации, руководитель областного военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.

На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.