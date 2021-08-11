За преступную деятельность на границе с РФ и линии разграничения с начала года открыто 37 дел, изъяты товары на 180 млн грн

С начала 2021 года на востоке Украины пограничники ликвидировали деятельность 12 преступных групп, причастных к контрабанде и контрафакту, за преступную деятельность на границе с РФ и линии разграничения начато 37 уголовных производств.

"Благодаря работе оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, с начала этого года выявлена и прекращена деятельность 23 баз накопления контрабандных и контрафактных товаров и 78 мест их сбыта. Это в основном подакцизные товары. В частности, из незаконного оборота изъято более 840 тыс. пачек сигарет, 43 тонны контрафактного алкоголя, 1,3 тыс. тонн контрафактного горючего и оборудование для его производства. Общая сумма изъятого товара составила более 180 млн грн", - сообщает Государственная пограничная служба Украины.

За совершение преступлений в экономической сфере по представлению пограничников Восточного регионального управления начато 37 уголовных производств.

"В этом году за совершение таких преступлений четыре человека получили обвинительные приговоры суда и наказание в виде лишения свободы на сроки от одного до трех лет. Также судами наложены штрафы на сумму 119 тыс. грн", - говорится в сообщении.