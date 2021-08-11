В Литве задержали 26 протестующих против ужесточения коронавирусных ограничений, пострадали 10 полицейских

Во время беспорядков у сейма (парламента) Литвы в Вильнюсе задержаны 26 человек, протестующих против новых антиковидных ограничений, передает агентство BNS.

"Полиция приняла меры и разогнала толпу, задержала 26 человек, которые были доставлены в главный полицейский комиссариат", - сообщил в среду радиостанции LRT radijas начальник Вильнюсского областного полицейского комиссариата Саулюс Гагас.

По данным полиции, задержанные намеренно нарушали общественный порядок, нападали на сотрудников правоохраны, портили полицейские машины, а также забросали камнями автомобиль скорой помощи.

"Должен сказать, что на данный момент пострадали около 10 полицейских, сотрудников Службы общественной безопасности (СОБ)", - добавил Гагас. Однако, по его мнению, эти цифры будут увеличиваться, так как некоторые сотрудники полиции обратились к медикам под утро, после работы.

СОБ только ночью закончил разгонять протестующих у сейма. Полиция вытесняла демонстрантов щитами, а также использовала слезоточивый газ.

Около 5 тыс. человек во вторник собрались у сейма в Вильнюсе, чтобы выразить неодобрение планируемыми правительством ограничениями, которые будут распространяться на жителей Литвы, не имеющих иммунитета от COVID-19 и отказывающихся от тестирования, сообщило агентство BNS.

После заседания сейма часть протестующих заградила выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские попытались оттеснить их от здания, начались беспорядки - в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты.

Гагас подтвердил, что протестующие использовали пиротехнику. "Я должен заверить, что полиция не использовала ни звуковые, ни другие какие-либо гранаты. Взрывы были со стороны протестующих", - сказал он.

Для поддержания общественного порядка во вторник были задействованы 70 полицейских.

Правительство Литвы в среду планирует принять решение по ограничениям для непривитых граждан: для них будут открыты только небольшие магазины и аптеки, список доступных услуг станет гораздо короче, сообщает агентство BNS.

Правительство республики решило отказаться от планов запретить гражданам, не имеющим иммунитет или отрицательный тест, пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами. Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления, однако медицинские услуги будут оказываться по требованиям, установленным министром здравоохранения.

Ограничения в Литве вступят в силу с 13 сентября - для людей без "паспорта возможностей" или отрицательного теста будут ограничены большинство контактных услуг. Например, для непривитых закроются крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений.

Ограничения не будут распространяться на тех, кто привился, переболел или имеет отрицательный тест (он должен быть сделан не более 48 часов назад).