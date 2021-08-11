События

10:06 11.08.2021

В Литве задержали 26 протестующих против ужесточения коронавирусных ограничений, пострадали 10 полицейских

2 мин читать
В Литве задержали 26 протестующих против ужесточения коронавирусных ограничений, пострадали 10 полицейских

Во время беспорядков у сейма (парламента) Литвы в Вильнюсе задержаны 26 человек, протестующих против новых антиковидных ограничений, передает агентство BNS.

"Полиция приняла меры и разогнала толпу, задержала 26 человек, которые были доставлены в главный полицейский комиссариат", - сообщил в среду радиостанции LRT radijas начальник Вильнюсского областного полицейского комиссариата Саулюс Гагас.

По данным полиции, задержанные намеренно нарушали общественный порядок, нападали на сотрудников правоохраны, портили полицейские машины, а также забросали камнями автомобиль скорой помощи.

"Должен сказать, что на данный момент пострадали около 10 полицейских, сотрудников Службы общественной безопасности (СОБ)", - добавил Гагас. Однако, по его мнению, эти цифры будут увеличиваться, так как некоторые сотрудники полиции обратились к медикам под утро, после работы.

СОБ только ночью закончил разгонять протестующих у сейма. Полиция вытесняла демонстрантов щитами, а также использовала слезоточивый газ.

Около 5 тыс. человек во вторник собрались у сейма в Вильнюсе, чтобы выразить неодобрение планируемыми правительством ограничениями, которые будут распространяться на жителей Литвы, не имеющих иммунитета от COVID-19 и отказывающихся от тестирования, сообщило агентство BNS.

После заседания сейма часть протестующих заградила выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские попытались оттеснить их от здания, начались беспорядки - в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты.

Гагас подтвердил, что протестующие использовали пиротехнику. "Я должен заверить, что полиция не использовала ни звуковые, ни другие какие-либо гранаты. Взрывы были со стороны протестующих", - сказал он.

Для поддержания общественного порядка во вторник были задействованы 70 полицейских.

Правительство Литвы в среду планирует принять решение по ограничениям для непривитых граждан: для них будут открыты только небольшие магазины и аптеки, список доступных услуг станет гораздо короче, сообщает агентство BNS.

Правительство республики решило отказаться от планов запретить гражданам, не имеющим иммунитет или отрицательный тест, пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами. Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления, однако медицинские услуги будут оказываться по требованиям, установленным министром здравоохранения.

Ограничения в Литве вступят в силу с 13 сентября - для людей без "паспорта возможностей" или отрицательного теста будут ограничены большинство контактных услуг. Например, для непривитых закроются крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений.

Ограничения не будут распространяться на тех, кто привился, переболел или имеет отрицательный тест (он должен быть сделан не более 48 часов назад).

Теги: #беспорядки #литва #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:45 10.08.2021
Строительство забора на границе с Беларусью признано в Литве проектом государственной важности

Строительство забора на границе с Беларусью признано в Литве проектом государственной важности

18:37 08.08.2021
Госпогранкомитет Беларуси обвиняет литовских пограничников в неоказании медицинской помощи беженцам

Госпогранкомитет Беларуси обвиняет литовских пограничников в неоказании медицинской помощи беженцам

05:03 07.08.2021
Харьковская полиция пресекла деятельность группы, мошенническим путем присвоившей более 36 млн.грн

Харьковская полиция пресекла деятельность группы, мошенническим путем присвоившей более 36 млн.грн

20:23 06.08.2021
Министры юстиции и внутренних дел ЕС 18 августа обсудят проблему нелегалов, попадающих в ЕС через Беларусь

Министры юстиции и внутренних дел ЕС 18 августа обсудят проблему нелегалов, попадающих в ЕС через Беларусь

19:00 06.08.2021
В Киеве задержали мужчину, искавшего киллера для убийства гражданина США в американском Балтиморе

В Киеве задержали мужчину, искавшего киллера для убийства гражданина США в американском Балтиморе

18:11 05.08.2021
Литва передала Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Литва передала Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

16:20 05.08.2021
Укладка колючей проволоки возобновляется на границе Литвы и Беларуси

Укладка колючей проволоки возобновляется на границе Литвы и Беларуси

05:09 05.08.2021
В Хмельницкой области задержан водитель, который стал причиной смерти 4-летнего мальчика в ДТП

В Хмельницкой области задержан водитель, который стал причиной смерти 4-летнего мальчика в ДТП

18:34 04.08.2021
Премьер Литвы сообщила, что забор на границе с Беларусью пока будет возводиться в кредит

Премьер Литвы сообщила, что забор на границе с Беларусью пока будет возводиться в кредит

12:04 04.08.2021
Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании Кабмина Украины

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании Кабмина Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Крищенко ушел с поста начальника киевской полиции, назначение нового руководителя главка состоится в среду

Умер последний внук Ивана Франко – Роланд Франко

В Украине за сутки зафиксировано 1 122  новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 160 человек, 25 летальных случаев

Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 27 млн грн, задержан заммэра - НАБУ

На Донбассе с начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Новым руководителем полиции Киева будет Иван Выговский – источник

Bees Airline с 30 августа запускает рейсы из Киева в Самарканд

Вследствие вражеского обстрела погиб пожилой житель села Новоселовка в Донецкой области

Крищенко ушел с поста начальника киевской полиции, назначение нового руководителя главка состоится в среду

За преступную деятельность на границе с РФ и линии разграничения с начала года открыто 37 дел, изъяты товары на 180 млн грн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 204 млн

Умер последний внук Ивана Франко – Роланд Франко

Компания "Red Bull" извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве

В Украине за сутки зафиксировано 1 122  новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 160 человек, 25 летальных случаев

Президент Афганистана Гани прибыл в "северную столицу" страны Мазари-Шариф для организации отпора талибам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА