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09:22 11.08.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 204 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 204 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 204 млн 27 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 314 тыс. 598 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 36 млн 55 тыс. 226 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 618 тыс. 137.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 36 тыс. 511, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 429 тыс. 179.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 212 тыс. 642 заболевших, умерли 564 тыс. 773 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 555,1. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 905 человек, в Индии - 308, Бразилии - 2 тыс. 637.

Теги: #covid_19 #мир
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