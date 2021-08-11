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08:07 11.08.2021

Президент Афганистана Гани прибыл в "северную столицу" страны Мазари-Шариф для организации отпора талибам

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Президент Афганистана Гани прибыл в "северную столицу" страны Мазари-Шариф для организации отпора талибам

На фоне активизации боев на севере Афганистана президент страны Гани прибыл в Мазари-Шариф для организации отпора талибам.

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани утром в среду прибыл с неожиданным визитом в город Мазари-Шариф, центр провинции Балх, на северо-западе страны, сообщают местные СМИ. Пресс-служба президента Афганистана пока не сообщало о визите.

Президента в поездке сопровождает его советник, один из лидеров партии Исламское единство (объединяет шиитов-хазарейцев) Мухаммад Мухакик, сообщает Tolo New.

Минувшей ночью в "северную столицу" Афганистана спецрейсом из Кабула в сопровождении нескольких сот спецназовцев прибыл также бывший вице-президент, лидер партии Национальное исламское движение (объединяет тюркоязычное население страны) маршал Абдул Рашид Дустум.

Tolo New со ссылкой на источники сообщает, что сегодня в Мазари-Шарифе намечено провести встречу для обсуждения ситуации с безопасностью на севере страны с участием маршала Абдул Рашида Дустума, лидера партии Исламское общество , бывшего губернатора провинции Балх Атты Мухаммада Нура, командующих службами безопасности и обороны провинции Балх.

Источники сообщают, что на встрече будет принято решение о координации между силами обороны и народной мобилизацией, а также о том, как начать операции по возвращению территорий, захваченных талибами.

Сегодня утром движение "Талибан" объявило о захвате города Файзабад центра провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана. Представители талибов также утверждают, что накануне ночью взяли под свой контроль город Пули-Хумри, центр провинции Баглан.

Согласно их заявлению, это девятый провинциальный центр из 34 в стране, перешедший под контроль радикалов за последние три дня. Представитель талибов заявляет, что теперь движение контролирует столицы провинций Нимруз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

 

Теги: #президент #афганистан #север #поездка
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