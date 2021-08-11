Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту Земли

Ракета-носитель Antares американской компании Northrop Grumman успешно вывела на орбиту Земли грузовой корабль Cygnus, который направляется к Международной космической станции (МКС) для доставки полезной нагрузки и продовольствия, трансляцию запуска ведёт Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Cygnus отделился от второй ступени ракеты и вышел на стабильную орбиту в 01:10 (по Киеву) на высоте 179 км над поверхностью Земли.

Запуск ракеты-носителя состоялся в 00:56 по киевскому времени c космодрома NASA Уоллопс в штате Вирджиния, США.

Cygnus, снабжённый продовольствием и оборудованием общей массой 3,7 кг, отправился к МКС с помощью двухступенчатой ракеты-носителя Antares 230+ по программе NASA по доставке грузов на МКС Commercial Resupply Services-2 (CRS-2).

Ожидается, что Cygnus совершит стыковку с МКС 12 августа и пробудет на ней три месяца, перед тем, как вернуться на землю с приблизительно 3,7 кг мусора.

Northrop Grumman проводит операции по доставке полезных грузов и вывозу мусора с МКС с помощью Cygnus с 2014 года. Этот запуск стал 16-м для грузового корабля.

Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.