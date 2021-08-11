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07:40 11.08.2021

На Донбассе с начала суток российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, трое ранены, один из них умер в больнице

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На Донбассе с начала суток российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, трое ранены, один из них умер в больнице

На Донбассе российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, трое украинских военных получили огнестрельные осколочные ранения, один раненый скончался в госпитале, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина - находятся в медицинском учреждении, их состояние – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 10 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты трижды обстреливали позиции ООС, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие. В направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки российские наемники обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов. У Нью-Йорка враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра. В районе н.п. Екатериновка российские оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении поселка Пески враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции украинских защитников с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганское противник применял автоматические станковые гранатометы.

"По состоянию на 7:00 утра 11 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм", - указано в сводке.

Теги: #оос #сводка
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