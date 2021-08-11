В результате пожаров в Алжире погибли более 40 человек

По меньшей мере 25 солдат погибли, спасая жителей от лесных пожаров в Алжире, число жертв среди гражданского населения - 17 человек.

"С большой грустью и печалью я получил известие о мученической кончине 25 военнослужащих народной национальной армии, успешно спасших более ста граждан из горящего пламени...", - написал в своем твиттере президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Как сообщили в министерстве обороны, еще 11 солдат получили ожоги при тушении пожаров, четверо из них - серьезные.

Тем временем премьер-министр страны Айман бен Абдуррахман заявил по государственному телевидению, что погибло 17 гражданских лиц. Таким образом, общее число погибших достигло 42 человек.

Премьер-министр отметил, что пожары в провинции Кабилия были "очень синхронизированы", что "наводит на мысль, что это были преступные действия".

Он добавил, что правительство ведет "предварительные переговоры" с иностранными партнерами об организации помощи для тушения пожаров.

Ранее глава МВД Камель Бельджуд заявил, что пожары, вероятно, являются результатом деятельности человека.

"Невозможно, чтобы одновременно началось 50 пожаров. У этих возгораний криминальное происхождение", - отметил Бельджуд.

Пожары были зафиксированы в 14 районах страны, 10 из которых находятся в районе Тизи-Узу.

Алжир страдает от высоких температур, засухи и нехватки воды.

Кроме Алжира, тяжелая ситуация с природными пожарами также складывается сейчас в Греции, Турции, Италии, Черногории и Северной Македонии.