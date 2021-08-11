Талибы объявили о захвате центра провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана

Город Файзабад, центр провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана в ночь на среду захвачен боевиками движения "Талибан", сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид.

"В ходе решительной и систематической операции моджахедов прошлой ночью Файзабад, центр провинции Бадахшан, был захвачен. Муджахедами контролируется резиденция губернатора, штаб-квартира полиции, разведывательное управление и все правительственные учреждения", - говорится в сообщении Муджахида в твиттер.

По его словам, талибы накануне ночью также взяли под свой контроль город Пули-Хумри, центр провинции Баглан.

"Все правительственные здания штаб-квартира полиции провинции и ключевыми военные и гражданские учреждения захвачены", - говорится в сообщении.

По словам Муджхида, это девятый провинциальный центр из 34 в стране, перешедший под контроль радикалов за последние три дня. Представитель талибов заявляет, что теперь движение контролирует столицы провинций Нимруз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Официальные власти Афганистана пока не комментировали происходящее.