События

06:25 11.08.2021

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили почти 52 тыс. взрывоопасных предметов

1 мин читать
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили почти 52 тыс. взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили 51 тыс. 647 взрывоопасных предметов, в том числе, в том числе времен прошлых войн.

"Только за 9 августа, осуществлено 28 выездов, в ходе которых выявлено 647 боеприпасов. Так, например, в Ивано-Франковской области пиротехники ГСЧС уничтожили 2 взрывоопасные предметы: времен Первой мировой войны, обнаруженную на открытой территории в лесном массиве; и… времен Второй мировой войны, обнаруженную на берегу горного ручья", - сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что в Черниговской области уничтожено артиллерийский снаряд и ручную гранату РГД-33 времен Второй мировой войны.

В тот же день в Житомирской пиротехники ГСЧС уничтожили фугасную авиационная бомба времен прошлых войн,

Как сообщается, в Черкасской области было обнаружено и уничтожено 8 артиллерийских снарядов.

Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, за 9 августа подразделения ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится Операция объединенных сил, было обследовано 22,49 га территории и 0,07 га акватории и обнаружено и изъято 70 взрывоопасных предмета.

 

Теги: #статистика #гсчс #пиротехники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:20 10.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 781 новый случай заболевания Сovid-19, выздоровел 1390 человек, 24 летальных случая

В Украине за сутки зафиксировано 781 новый случай заболевания Сovid-19, выздоровел 1390 человек, 24 летальных случая

08:16 09.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 300 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровел 281 человек, 5 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 300 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровел 281 человек, 5 летальных случаев

08:18 08.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 619 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 235 человек, 10 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 619 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 235 человек, 10 летальных случаев

22:51 07.08.2021
В Киеве мужчина утонул в Днепре

В Киеве мужчина утонул в Днепре

21:13 07.08.2021
В Одесской области проводится ликвидация последствий непогоды

В Одесской области проводится ликвидация последствий непогоды

08:17 07.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1054 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 393 человека, 20 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 1054 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 393 человека, 20 летальных случаев

19:06 06.08.2021
В Молдове впервые за последние четыре месяца выявлено свыше 200 случаев COVID-19 за сутки

В Молдове впервые за последние четыре месяца выявлено свыше 200 случаев COVID-19 за сутки

16:37 06.08.2021
Украинские спасатели отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами - Шмыгаль

Украинские спасатели отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами - Шмыгаль

13:41 06.08.2021
В Каменец-Подольском ветер сорвал крышу с башни крепости и повредил пристенный корпус

В Каменец-Подольском ветер сорвал крышу с башни крепости и повредил пристенный корпус

09:10 06.08.2021
В западных областях Украины ожидается подъем уровня воды в реках – ГСЧС

В западных областях Украины ожидается подъем уровня воды в реках – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 27 млн грн, задержан заммэра - НАБУ

На Донбассе с начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое украинских военных – ОТГ "Восток"

Мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины в Черном и Азовском морях – госсекретарь США Блинкен

Нацполиция разоблачила злоупотребления ГПЗКУ, идут обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный комиссар ООН по правам человека призвала талибов вернуться за стол переговоров

Талибы объявили о захвате центра провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана

КНДР не отвечает на звонки Южной Кореи по линиям связи второй день подряд

Экс-топчиновника подозревают в 78-миллионных убытках государству

Министр обороны РФ сообщил, что талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

В Лондонском Тауэре появился первый украиноязычный аудиогид – Офис президента

США не поменяли планы вывода американского контингента из Афганистана - Байден

Facebook удалила около 300 созданных в РФ аккаунтов, связанных с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Символическая синагога в "Бабьем Яру" может получить престижную международную награду

Киев разработал электронную систему получения спецпропусков в общественный транспорт в случае их введения – первый вице-мэр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА