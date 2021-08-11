С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили почти 52 тыс. взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили 51 тыс. 647 взрывоопасных предметов, в том числе, в том числе времен прошлых войн.

"Только за 9 августа, осуществлено 28 выездов, в ходе которых выявлено 647 боеприпасов. Так, например, в Ивано-Франковской области пиротехники ГСЧС уничтожили 2 взрывоопасные предметы: времен Первой мировой войны, обнаруженную на открытой территории в лесном массиве; и… времен Второй мировой войны, обнаруженную на берегу горного ручья", - сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что в Черниговской области уничтожено артиллерийский снаряд и ручную гранату РГД-33 времен Второй мировой войны.

В тот же день в Житомирской пиротехники ГСЧС уничтожили фугасную авиационная бомба времен прошлых войн,

Как сообщается, в Черкасской области было обнаружено и уничтожено 8 артиллерийских снарядов.

Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, за 9 августа подразделения ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится Операция объединенных сил, было обследовано 22,49 га территории и 0,07 га акватории и обнаружено и изъято 70 взрывоопасных предмета.