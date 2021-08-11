КНДР не отвечает на звонки Южной Кореи по линиям связи второй день подряд

Северная Корея не отвечает на телефонные звонки Южной Кореи по линиям связи и военным горячим линиям второй день подряд, сообщает из Сеула "Ренхап".

Как заявили агентству южнокорейские официальные лица, звонки через межкорейское отделение связи и военные каналы связи утром в среду остались без ответа. Во вторник южнокорейской стороне также не удалось выйти на связь с представителями КНДР.

"Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал военный чиновник.

Ранее Пхеньян осудил Сеул за начало совместных военных учений с США.

Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль заявил в среду, что Сеул пожалеет о своем решении.

"Мы будем делать так, чтобы они ежечасно чувствовали, какой опасный выбор они сделали, к какому опасному кризису безопасности подходят они сами в результате неправильного выбора", - говорится в заявлении Ким Ен Чхоля, опубликованном ЦТАК.

Днем ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон обрушилась с критикой на Южную Корею и США за проведение совместных военных учений.

По ее мнению, военные учения являются "наиболее ярким выражением враждебной политики США в отношении КНДР, направленной на силовое подавление нашего государства".

"Совместные военные учения носят агрессивный характер, поскольку они являются репетицией войны и тренировкой ядерной войны, для того, чтобы полностью подготовиться к осуществлению оперативного плана, суть которого упреждающий удар по нам...", - заявила она.

Сестра лидера КНДР добавила, что для установления мира на Корейском полуострове необходимо, чтобы "США вывели свои агрессивные войска и военную технику, развернутую в Южной Корее".

"Пока американские войска остаются в Южной Корее, первопричина периодического обострения ситуации на Корейском полуострове не исчезнет", - считает Ким Е Чжон.

Совместные военные учения Южной Кореи и США ежегодно проходят в августе.

Во вторник обе страны начали предварительную подготовку к учениям, которые должны стартовать на следующей неделе.

Пхеньян уже давно выступает против подобных учений, осуждая их как репетицию вторжения.

Ранее сестра лидера КНДР предупреждала, что ежегодные летние военные учения между Южной Кореей и США плохо отразятся на межкорейских отношениях.