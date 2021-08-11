Министр обороны РФ сообщил, что талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

"Талибан" взял под контроль границы с Таджикистаном и Узбекистаном, но обещает не предпринимать атак на соседние государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Его лидеры говорят о том, что они не будут принимать никаких попыток деструктивных по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал Шойгу во вторник в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".

Он напомнил, что на днях "Талибан" взял Кундуз.

"Если вы в курсе тех районов, Кундуз это довольно крупный и серьезный такой центр. Для нас, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль Талибаном", - сказал Шойгу.