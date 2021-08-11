Киев разработал электронную систему получения спецпропусков в общественный транспорт в случае их введения – первый вице-мэр

Киев готовится к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в связи с заболеваемостью Covid-19 и запустил во вторник в тестовом режиме электронную систему подачи заявок, по которой можно будет получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте на случай усиления карантинных ограничений, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам первого замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексея Кулебы, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности могут заранее оформить заявки, чтобы иметь время пройти необходимые согласования. "Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет. Однако мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура. Учитывая предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города", - сказал он.

Кулеба отметил, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение. Город сможет определить количество спецпропусков именно для тех категорий, которые обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность столицы.

Если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике транспортная карточка работника активируется автоматически. Чтобы воспользоваться общественным транспортом, работнику нужно иметь транспортную карту. Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, загрузив на смартфон приложение Киев Цифровой и добавив транспортную карту. Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.