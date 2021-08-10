События

23:29 10.08.2021

ЕС добивается политического импульса для мира в Афганистане, опираясь на региональных партнеров

2 мин читать
ЕС добивается политического импульса для мира в Афганистане, опираясь на региональных партнеров

Несмотря на вывод американских войск из Афганистана, мирное соглашение между афганскими сторонами так и не достигнуто, заявил во вторник журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Нужно, чтобы в этом вопросе была полная ясность. "Талибан" не сдержал своих обещаний серьезно включиться в достижение мирного соглашения - политического соглашения, позволяющего сделать распоряжения переходного характера до проведения выборов, которые привели бы к назначению законного правительства в Афганистане", - сказал европейский источник.

"От имени Европейского союза мы всегда призывали к реализации такого политического соглашения под управлением самих афганцев. И это одно из условий, которое мы выдвинули на первый план и которое также было отражено в заключениях Женевской конференции в ноябре 2020 года", - продолжил собеседник СМИ.

Он отметил, что в течение последних месяцев Евросоюз стал активным наблюдателем переговорного процесса в Дохе с присутствием спецпредставителя ЕС по Афганистану Томаса Николсона, который проводит совещания с региональными игроками.

"Не только США, Европейский союз и ООН, но и ключевые региональные партнеры - Россия, Китай, Пакистан, Иран, Узбекистан - также вовлечены в эти дискуссии", - сказал источник.

"Мы горячо надеемся, - и такое намерение было заявлено высоким представителем ЕС по иностранным делам Боррелем - что удастся создать политический импульс и добиться осознания политической неотложности благодаря различным региональным игрокам, которые соседствуют с Афганистаном или были активны в течение последних двадцати лет в помощи развитию или в присутствии своих войск, чтобы достичь этого соглашения, учредить мирный процесс, способный сохранить и защитить достижения последних двадцати лет, обеспечить мир в Афганистане и позволить вовлечь инклюзивным образом все заинтересованные стороны", - объяснил чиновник ЕС.

Он уточнил, что талибы никогда не заявляли о нежелании такого соглашения, но выдвинули целый ряд предварительных условий. Развернуты дипломатические усилия, и Катар, а также ООН со своим специальным представителем Жаном Арно, стремятся в контактах с ними быть как можно более конструктивными.

Оценивая военную обстановку в стране, собеседник журналистов назвал ее печальной. По его данным, зоны, контролируемые "Талибаном", составляют около 65% территории страны. Правительство пока еще удерживает 65 округов. Талибы контролируют 230 округов. Остальные округа являются спорными.

После вывода американских войск, с начала мая талибы овладели 150 округами и в последние несколько дней взяли под контроль 6 из 34 центров афганских провинций. Еще 11 таких центров находятся в данный момент под непосредственной угрозой "Талибана".

Источник отметил продвижение талибов на север, по ходу которого они лишают афганское правительство его опоры и баз.

Теги: #ес #афганистан #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:35 10.08.2021
Талибы захватили столицу провинции Баглан на севере Афганистана - СМИ

Талибы захватили столицу провинции Баглан на севере Афганистана - СМИ

07:39 10.08.2021
ООН призвала афганские стороны к немедленному прекращению огня

ООН призвала афганские стороны к немедленному прекращению огня

20:41 09.08.2021
Талибы захватили столицу провинции Саманган - еще один, шестой, провинциальный центр Афганистана

Талибы захватили столицу провинции Саманган - еще один, шестой, провинциальный центр Афганистана

09:25 09.08.2021
Президенты стран Центральной Азии обсудили пути урегулирования ситуации в Афганистане

Президенты стран Центральной Азии обсудили пути урегулирования ситуации в Афганистане

00:04 09.08.2021
ЕС помогает Греции и другим странам региона тушить лесные пожары

ЕС помогает Греции и другим странам региона тушить лесные пожары

21:37 08.08.2021
Талибы объявили о захвате центра провинции Тахар на северо-востоке Афганистана

Талибы объявили о захвате центра провинции Тахар на северо-востоке Афганистана

18:37 08.08.2021
Госпогранкомитет Беларуси обвиняет литовских пограничников в неоказании медицинской помощи беженцам

Госпогранкомитет Беларуси обвиняет литовских пограничников в неоказании медицинской помощи беженцам

15:56 08.08.2021
Глава дипломатии ЕС осудил нападение на судно Mercer Street, в котором обвинил Иран

Глава дипломатии ЕС осудил нападение на судно Mercer Street, в котором обвинил Иран

14:41 08.08.2021
Двенадцать членов одной семьи погибли на востоке Афганистана в результате подрыва микроавтобуса на мине

Двенадцать членов одной семьи погибли на востоке Афганистана в результате подрыва микроавтобуса на мине

12:50 08.08.2021
ЕС призывает Лукашенко положить конец репрессиям против гражданского общества Беларуси - Боррель

ЕС призывает Лукашенко положить конец репрессиям против гражданского общества Беларуси - Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 27 млн грн, задержан заммэра - НАБУ

На Донбассе с начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое украинских военных – ОТГ "Восток"

Мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины в Черном и Азовском морях – госсекретарь США Блинкен

Нацполиция разоблачила злоупотребления ГПЗКУ, идут обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Оригинал Конституции Пилипа Орлика привезли в Украину

В Киеве с 11 августа временно прекращаются рейсы городской электрички

Штамм "дельта" делает невозможным появление коллективного иммунитета от COVID-19 - эксперт

Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за насилие над 11-летней девочкой

Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 27 млн грн, задержан заммэра - НАБУ

Премьер Польши просит президента отправить в отставку вице-премьера

Moderna построит завод по производству РНК-вакцин в Канаде

В ФРГ с 11 октября отменят бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не стал делать прививку

Израиль поддерживает прямые контакты с Саудовской Аравией и другими странами региона для борьбы с Ираном - министр

Сенат США одобрил законопроект об инфраструктуре с объемом финансирования более $1 трлн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА