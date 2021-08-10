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22:32 10.08.2021

Штамм "дельта" делает невозможным появление коллективного иммунитета от COVID-19 - эксперт

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Штамм "дельта" делает невозможным появление коллективного иммунитета от COVID-19 - эксперт

В условиях циркулирования штамма COVID-19 "дельта" достичь коллективного иммунитета у населения представляется невозможным, заявил британской парламентской группе по коронавирусу директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард.

"Проблема состоит в том, что этот вирус не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, вирус не может передаваться в популяции", - приводит его слова издание The Guardian.

"Вариант "дельта" будет все еще заражать людей, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус... а у нас нет чего-либо, что бы полностью остановило такую передачу вируса", - продолжил он.

Таким образом, резюмировал он, невозможность остановить передачу COVID-19 при помощи вакцин делает "мифическим" достижение порога коллективного иммунитета.

В то же время профессор высказал сомнения в том, что дополнительная "бустерная" доза вакцин может понадобиться. Он отметил, что, хотя уровень антител, полученных после вакцинации, со временем падает, человеческая иммунная система "помнит" о вакцинации десятилетиями, демонстрируя определенный уровень защиты.

"Так что в настоящий момент нет причин для паники. Мы не видим проблемы серьезных заражений после вакцинации", - заключил он.

The Guardian напоминает, что недавнее исследование Имперского колледжа Лондона предполагает: полностью вакцинированным людям в возрасте 18 - 64 лет на 49% меньше, чем невакцинированным, грозит опасность заразиться коронавирусом.

Теги: #великобритания #иммунитет #штамм #трудности
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