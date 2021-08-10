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22:05 10.08.2021

Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за насилие над 11-летней девочкой

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Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за насилие над 11-летней девочкой

Деснянский районный суд. Киева вынес обвинительный приговор мужчине, который совершил сексуальное насилие над 11-летним ребенком и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

 "Согласно материалам следствия, в марте 2018 человек подстерег 11-летнюю девочку рядом с лифтом в подъезде многоэтажки… Злоумышленник совершил в отношении нее действия сексуального характера", - указано в сообщении.

Отмечается, что действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего).

Злоумышленник находится под стражей.

Теги: #насилие #приговор
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