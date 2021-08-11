11 августа: Какой сегодня праздник

В этот день в Японии отмечают молодой и красивый праздник – День гор. В этот же день впервые в истории прозвучал сигнал SOS и появились на экранах советские фильмы "Семнадцать мгновений весны" и "Доживем до понедельника". А еще 11 августа родились "отец гимнастики" Фридрих Ян, основатель таких снарядов, как перекладина и брусья, рекордсменка-фридайвер Одри Местре, советский психотерапевт Анатолий Кашпировский и знаменитый "Тор" Крис Хемсворт.

В Армении 11 августа традиционно отмечают Навасард – День национальной идентичности. В 2009 году этот праздник стал государственным, а отмечают его с древних времен, когда, согласно древним летописям, 11 августа 2492 года до Рождества Христова прародитель армян, родоначальник царской династии Айк Наапет разбил войско ассирийцев и заложил основу будущего армянского государства.

Республика Чад 11 августа отмечает День независимости. Праздник зародился в 1960 году, когда Чад обрел независимость от Франции, чьей колонией был на протяжении почти полувека.

В Японии с недавних времен 11 августа отмечают День гор. Это один из самых молодых праздников Страны восходящего солнца, его начали праздновать по инициативе туристических и природоохранных организаций. По задумке авторов праздника этот день должен "ближе знакомить людей с горами".

В православном мире 11 августа отмечают день святителя Николая Чудотворца. Праздник Николая пришел в Украину в 1088 году, во времена князя Всеволода Ярославича. В честь святого княгиня Ольга построила один из первых храмов Киевской Руси в середине IX века – над могилой Аскольда в Киеве. Древнейшую сохранившуюся украинскую икону святого Николая датируют началом XIV века.

Католики празднуют День Святой Клары Ассизской, которую в 1958 году папа Пий XII объявил покровительницей телевидения - незадолго до своей смерти она была прикована к постели и не могла участвовать в мессах, ее посещали видения: она ясно видела мессу на стене своей комнаты, словно там был телевизор.

Знаменательные события

В 480 году до н.э. – по некоторым данным, в сентябре, но другие источники указывают на август – состоялась знаменитая битва при Фермопилах, когда против персидской армии, насчитывавшей около 200 тысяч воинов вышли 5-7 тысяч греков. Три дня они успешно отражали атаки персов, но из-за предательства местного жителя армии Ксеркса удалось окружить и уничтожить греческие силы.

В 1767 году в Англии совершено последнее сожжение человека.

В 1804 году Франц II, последний император Священной Римской империи, провозгласил создание Австрийской империи, а себя – первым австрийским императором. Сделано это было в противовес Наполеону Бонапарту, который чуть раньше провозгласил империю во Франции.

В 1909 году американский пароход "Арапаоэ" лег в дрейф по пути из Нью-Йорка в Джексонвилль и впервые в мировой истории подал со своего борта сигнал SOS (три точки, три тире, три точки). Сигнал был принят на острове Хаттерас в Северной Каролине и передан судоходной компании.

В 1922 году в качестве слов гимна Германии утверждён первый куплет стихов "Дойчланд, Дойчланд юбер аллес", написанных в 1848 году профессором Августом Генрихом Гофманом Фон Фаллерслебеном. Музыкой гимна стала мелодия, написанная Йозефом Гайдном в 1797 году как гимн Австрийской империи. После Второй мировой войны гимн был отменён, но в 1950 году вновь восстановлен со словами третьего куплета. Ныне это гимн объединённой Германии.

В 1973 году Центральное телевидение СССР начало показ художественного телефильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", снятый по одноименной повести Юлиана Семенова.

Кто родился

В 1778 году родился немецкий педагог и политик Фридрих Людвиг Ян. На протяжении своей жизни основал несколько спортивных сообществ, где преподавал гимнастику. Благодаря ему в этой спортивной дисциплине стали использоваться такие снаряды как брусья, бревно, конь и гимнастические кольца. Считается отцом современной гимнастики.

В 1858 году родился голландский врач Христиан Экман. Именно он, исследуя распространенную тогда болезнь бери-бери (авитаминоз B1), выяснил, что причина заболевания – неправильный рацион. Это привело мир к открытию витаминов, а Эйкмана – к Нобелевской премии по физиологии и медицине.

В 1932 году родился испанский сценарист, драматург и кинорежиссер Фернандо Аррабаль. Автор более 100 пьес, 14 романов, снял семь полнометражных кинофильмов, но прославился как автор знаменитого "Письма генералу Франко" – книги о жизни испанского диктатора.

В 1974 году родилась Одри Местре – известный французский фридайвер. Ей принадлежит несколько национальных и мировых рекордов по погружениям, последним из них стало погружение на глубину 130 метров за 1 минуту 57 секунд. Погибла при попытке установить абсолютный рекорд погружения на 171 метр из-за неисправного оборудования.

В 1983 году родился австралийский актер Крис Хемсворт. Мировую славу приобрел, сыграв роль Тора в кинематографической вселенной Marvel.

В этот день свой день рождения празднуют, соучредитель компании Apple, украинец по происхождению Стив Возняк, а также американская актриса и продюсер Виола Дэвис.

Народные приметы на 11 августа:

Туман стоит – к хорошему урожаю ячменя и овса, но к плохому сбору меда.

Нет заморозков – начало осени будет теплым.

Овес зазеленеет во второй раз – осень будет дождливой.

Сок калины сегодня утром имеет мощные целительные свойства для кожи – им умываются.

Если прислониться к стволу калины, можно обеспечить себя здоровьем и уберечься от простуд. Нельзя ломать ветки и слишком сильно трясти крону.

Что не рекомендуется делать 11 августа:

Работать в огороде.

Работать с иглами и спицами.

Ругаться и ссориться.

Убирать в доме и заниматься стиркой.

У кого именины 11 августа?

Именины сегодня празднуют Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман