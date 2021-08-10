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21:35 10.08.2021

Талибы захватили столицу провинции Баглан на севере Афганистана - СМИ

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Талибы захватили столицу провинции Баглан на севере Афганистана - СМИ

Боевики движения "Талибан" во вторник взяли под контроль город Пули-Хумри - административный центр провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает газета The New York Times (NYT).

Как сообщил корреспондент NYT в Кабуле в "Твиттере", город был взят под контроль без боев. Он уточнил, что это уже восьмой город, захваченный талибами менее чем за неделю, и второй город, взятый под контроль менее чем за сутки.

Этот город не граничит со столичной провинцией, однако расположен примерно в 230 км от Кабула.

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что силы безопасности Афганистана провели эвакуацию из Пули-Хумри, а затем отступили в сторону населенного пункта Келагай.

Ранее во вторник талибы взяли под контроль ключевые объекты города Фарах - столице одноименной провинции на западе Афганистана у иранской границы. По данным собеседников телеканала Tolo News, талибы захватили в том числе комплекс губернатора провинции и штаб-квартиру полиции.

Накануне движение "Талибан" захватило город Айбак - столицу провинции Саманган на севере Афганистана. В случае с Айбаком талибы вошли в город также без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев.

Ранее в августе движение "Талибан" захватило еще пять административных центров - Зарандж (столица провинции Нимроз), Шиберган (столица провинции Джаузджан), Талукан (провинция Тахар), Сари-Пуль (столица одноименной провинции), Кундуз (столица одноименной провинции).

За последние несколько недель талибы быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам еще нескольких провинций. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.

Теги: #город #афганистан #контроль #талибы
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