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21:01 10.08.2021

Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 27 млн грн, задержан заммэра - НАБУ

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Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 27 млн грн, задержан заммэра - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили коррупционную схему, в результате которой громаде Николаева нанесен ущерб более чем 26,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, речь идет о завладении бюджетными средствами при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Участниками схемы следствие на сегодняшний день считает восемь человек: заместителя мэра Николаева, первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского городского совета; директоров шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

Должностных лиц Николаевского горсовета и двух руководителей частных компаний задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Остальным лицам о подозрении сообщено.

Всем восьми участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

"Следствие предполагает, что заместитель Николаевского головы пытался покинуть территорию Украины: он задержан в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе", - говорится в сообщении.

Мэра Николаева также повесткой вызвали в НАБУ для проведения следственных (розыскных) действий.

В НАБУ отметили, что в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Одессе. Как установило следствие, заместитель Николаевского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы.

Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесен ущерб громаде.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления.

Теги: #горсовет #николаев #хищение
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