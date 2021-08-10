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20:32 10.08.2021

В ФРГ с 11 октября отменят бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не стал делать прививку

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В ФРГ с 11 октября отменят бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не стал делать прививку

В Германии по итогам заседания глав регионов и канцлера Ангелы Меркель принято решение с 11 октября отменить бесплатные тесты для тех, кто мог сделать прививку, но по каким-то соображениям не стал этого делать.

"Бесплатные тесты для граждан внесли важный вклад с тем, чтобы прервать третью волну пандемии коронавируса SARS-CoV2 в Германии и дали гражданам дополнительной уверенности в повседневной жизни. Поскольку все граждане могли уже получить прививку, государство заканчивает брать на себя расходы на тесты с 11 октября 2021 года", - сказано в документе.

Для граждан, которые по каким-либо причинам не могли сделать прививку (беременные, дети и подростки до 18 лет) возможность бесплатного теста по-прежнему сохранится.

Теги: #коронавирус #тесты #германия
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