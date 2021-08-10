Израиль поддерживает прямые контакты с Саудовской Аравией и другими странами региона для борьбы с Ираном - министр

Израиль напрямую ведет диалог с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива для борьбы с влиянием Ирана в регионе, заявил во вторник израильский министр регионального сотрудничества Иссауй Фредж.

"Когда речь заходит о Саудовской Аравии и государствах Персидского залива, то есть прямая линия связи и понимание (против Ирана - ИФ)", - приводит слова министра издание "Таймс оф Израэл".

Однако он не стал описывать характер этих контактов, сославшись на то, что они выходят за пределы юрисдикции его ведомства.

В то же время он уточнил, что проблема Ирана является международной, а не касается только Израиля и Саудовской Аравии.

Также он выразил надежду на то, что однажды израильские арабы смогут напрямую летать из Израиля в Мекку и Медину в Саудовской Аравии для участия в хадже. "Таймс оф Израэл" поясняет, что пока между Израилем и Саудовской Аравией прямого авиасообщения нет.

Издание напоминает, что министерство регионального сотрудничества занимается отношениям с теми арабскими государствами, с которыми у Израиля нормализованы дипотношения. Это министерство рассматривается в качестве резервного, однако Фредж - единственный араб в правительстве Израиля - настаивает, что его ведомство позволит расширить коммерческие контакты с Палестинской национальной администрацией и арабским миром.

Издание также указывает, что Саудовская Аравия и особенно наследный принц Мухаммед бин Салман, по различным данным, за последние годы рассматривали возможность установления публичных связей с Израилем. Однако в Эр-Рияде настаивали, что нормализация его отношений с Израилем последует лишь при достижении мирного соглашения между израильтянами и палестинцами.

"Таймс оф Израэл" упоминает, что также появлялись сообщения, будто тогдашний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ноябре прошлого года посещал Саудовскую Аравию для секретных переговоров с наследным принцем королевства. Но в Эр-Рияде эту информацию опровергли.