Сенат США одобрил законопроект об инфраструктуре с объемом финансирования более $1 трлн

Сенат Конгресса США одобрил законопроект об инфраструктуре с объемом финансирования на сумму более $1 трлн.

Как сообщают американские СМИ, законопроект заручился поддержкой более 60 голосов, то есть большинства сенаторов, необходимого для его одобрения.

По данным издания The Guardian, за законопроект выступил и лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл. При этом другие члены Сената из республиканцев, в частности, Джон Корнин и Джон Тьюн, проголосовали против этого законопроекта.

Теперь его должна рассмотреть Палата представителей. Американские СМИ отмечают, что, вероятно, в нижней палате законопроект может встретить большее сопротивление, так как ряд демократов решительно выступают против него, считая выделенную сумму слишком маленькой.

Президент США Джо Байден в июне заключил соглашение с группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий об инвестициях в размере $1,2 трлн в инфраструктуру. При этом соглашение является лишь частью более широкой экономической инициативы Байдена.

В конце мая сенаторы-республиканцы направляли на рассмотрение администрации президента США версии собственного плана инфраструктурных инвестиций. Последний план предусматривал расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет. Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет.

Ранее они отказались поддержать план инфраструктурных расходов Белого дома объемом $1,7 трлн как слишком дорогостоящий, несмотря на то, что Байден согласился урезать расходы в рамках предложенного им плана более чем на $500 млрд с изначально планировавшихся $2,25 трлн.

Республиканцев не устраивало, что Байден планирует покрыть расходы на инфраструктуру за счет повышения корпоративного налога. Они предлагали перенаправить на финансирование этого плана федеральные средства, выделенные на борьбу с COVID-19, а это, вероятно, не устроит ни законодателей-демократов, ни Белый дом.

Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер позднее заявлял, что республиканцы готовы поддержать план, предусматривающий расходы на инфраструктуру в размере $1 трлн в течение восьми лет.

План Байдена предусматривает выделение средств на поддержку пожилых людей и детей, ремонт и строительство доступного жилья. Покрыть расходы на эти меры Байден планирует за счет повышения корпоративного налога.

Сенатор от штата Западная Вирджиния Шелли Мур Капито, представляющая республиканцев на переговорах по этому плану, отметила, что республиканцы требуют от Байдена исключить из инфраструктурного плана социальные расходы, а также отказаться от повышения корпоративного налога.