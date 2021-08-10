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19:35 10.08.2021

В Донецкой области прокуратура начала уголовное производство по факту умышленного убийства осужденных граждан Украины в колонии "ДНР"

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В Донецкой области прокуратура начала уголовное производство по факту умышленного убийства осужденных граждан Украины в колонии "ДНР"

Донецкой областной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту умышленного убийства двух или более лиц (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины) на территории Кировской исправительной колонии №33 в так называемой "ДНР".

"Досудебным расследованием установлено, что 6 августа 2021 года на территории Кировской исправительной колонии №33 в г.Хрестовка Донецкой области неизвестными лицами были убиты осужденные. Один из погибших - 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня", - сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что сведения о другом убитом устанавливаются, информация об убийстве третьем осужденном сейчас проверяется.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что трое граждан Украины, отбывавших наказание в неподконтрольных правительством отдельных районах Донецкой области, были убиты при бездействии оккупационной администрации.

Позже представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш сообщил, что в настоящее время подтверждено убийство двоих граждан Украины, отбывавших наказание в Кировской колонии.

Украинская делегация вынесет этот вопрос на ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое должно состояться 25 августа.

Теги: #донецкая_область #политзаключенные #убийство
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