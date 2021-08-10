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19:05 10.08.2021

Временная поверенная в делах США обсудила с Галущенко сотрудничество в поддержку целей Украины в области энергетической безопасности и климата

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Временная поверенная в делах США обсудила с Галущенко сотрудничество в поддержку целей Украины в области энергетической безопасности и климата

Временная поверенная в делах США Кристина Квин и министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудили вопросы сотрудничества в поддержку целей Украины в области энергетической безопасности и климата.

"Кристина Квин и министр энергетики Галущенко обсудили вопросы сотрудничества в поддержку целей Украины в области энергетической безопасности и климата. Активный, прозрачный, финансово обоснованный и устойчивый энергетический сектор обеспечит лучшее качество жизни граждан и поднимет экономику", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

 

Теги: #сша #минэнерго #поддержка
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