NASA переносит полет на Луну из-за неготовности скафандров

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложит полет на Луну в рамках программы "Артемида", планировавшийся на 2024 год, из-за неготовности скафандров, говорится в докладе Генеральной инспекции NASA.

"Согласно текущему графику НАСА, первые два скафандра xEMU должны быть готовы к ноябрю 2024 года, однако агентство встречает трудности на пути к этой цели. В график входят представление дизайна, тестирование, создание скафандра для испытаний, создание двух квалификационных скафандров, демонстрационного скафандра для МКС и двух скафандров для полета на Луну", - говорится в докладе.

"Эти задержки связаны с нехваткой финансирования, пандемией COVID-19 и техническими проблемами - они не оставили нам запаса для переноса сроков создания двух готовых к полетам скафандров xEMU. Учитывая требования по интеграции, скафандры будут готовы не ранее апреля 2025 года", - отмечается в докладе.

Помимо невозможности представить готовые костюмы к 2024 году, инспекция выявила задержки и в других программах, успешное завершение которых необходимо для высадки человека на Луну - в программе по разработке сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System и в разработке многоразового транспортного корабля "Орион". Также на перенос даты влияют протесты частных компаний, не получивших контракт на участие в "Артемиде".

Инспекция уже представила отчет руководству NASA. Она рекомендовала агентству скорректировать текущий график для снижения рисков при разработке, создать отдельный график поставок оборудования по программам Gateway (окололунная космическая станция), HLS (программа по доставке человека на Луну) и МКС, а также обеспечить выполнение технических требований к скафандрам для программ "Артемида" и для МКС.

В сентябре 2020 года NASA опубликовало план "Артемида", согласно которому перед космическим ведомством стоит задача по безопасному возвращению человека на Луну в 2024 году.

Ранее, в сентябре 2019 года, NASA обратилась к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году.

В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

В апреле этого года NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ.