Полностью привились от коронавируса более 75% взрослых британцев

Более 75% взрослых жителей Великобритании прошли полную вакцинацию от коронавируса COVID-19, сообщает во вторник телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на правительственные данные.

Согласно этим данным, 39 млн 688 тыс. 566 человек получили две дозы препарата от коронавируса. При этом одну прививку от COVID-19 сделали уже более 47 млн человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал успехи по вакцинации "огромным национальным достижением".

"Наша невероятная программа вакцинации предоставила защиту трем четвертям жителей Великобритании. Нам следует гордиться этим огромным национальным достижением", - написал Джонсон в своем твиттере.

Он также призвал тех, кто еще не сделал прививку, зарегистрироваться на вакцинацию, чтобы "защитить себя, своих близких и безопасно пользоваться своими правами".

Всего в Великобритании за время пандемии выявлено более 6 млн заражений коронавирусом, свыше 130 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировано более 4,6 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.