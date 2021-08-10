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17:53 10.08.2021

На Донбассе с начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

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На Донбассе с начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

На Донбассе российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, трое украинских военных получили огнестрельные осколочные ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток, 10 августа, зафиксировано 4 обстрела. Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра. В направлении Невельского враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия"- сказано в сообщении в Facebook во вторник.

Также неподалеку Марьинку российские наемники обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.

"В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - тяжелое, двух других – удовлетворительное", - отметили в штабе.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны противника украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Теги: #всу #оос #донбасс
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