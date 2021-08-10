Латвия вводит режим ЧС на границе с Беларусью он будет действовать до 10 ноября

Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе и предоставило Государственной пограничной охране (ГПО) право применять физическую силу для возвращения нелегальных иммигрантов в страну, откуда они незаконно пересекли границу.

"С учетом стремительного роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а также большого количества случаев незаконного пересечения литовско-белорусской границы с 11 августа по 10 ноября объявляется чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе", - сообщает агентство BNS во вторник.

Постановление правительства предусматривает оказание помощи ГПО со стороны Национальных вооруженных сил и Государственной полиции для обеспечения пограничного контроля на латвийско-белорусской границе с целью предотвращения ее незаконного пересечения. ГПО при констатации факта нелегального пересечения границы имеет право с применением физической силы и спецсредств возвращать нарушителя в страну, откуда он пересек границу.

Кроме того, заявления от лиц о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса не будут приниматься в подразделениях ГПО и других учреждениях, расположенных на территории, где объявлена ЧС.

Национальным вооруженным силам в сотрудничестве с ГПО и Управлением по делам гражданства и миграции поручено обеспечить возможности размещения незаконных иммигрантов, а также лиц, подавших заявки на статус беженца или альтернативный статус.

Министры также уполномочили ГПО и Управление по делам гражданства и миграции применить исключение из закона о государственных закупках для обеспечения размещения и питания, предоставления предметов первой необходимости для иммигрантов из Беларуси, которые просят убежища. Эти мероприятия планируется финансировать из средств госбюджета, а также из средств на непредвиденные расходы.

При необходимости кабинет министров может запросить международную помощь через механизм гражданской защиты Европейского союза, НАТО и других организаций международного сотрудничества.

В конце мая Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

По данным МВД, латвийские пограничники за три дня задержали 160 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Ночью на латвийско-белорусской границе задержали еще 65 нелегальных иммигрантов, в целом за последние сутки - почти 200, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник ГПО Гунтис Пуятс.