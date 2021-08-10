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17:20 10.08.2021

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое украинских военных – ОТГ "Восток"

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Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое украинских военных – ОТГ "Восток"

Российские наёмники на Донбассе во вторник, 10 августа, обстреляли позиции украинской армии, в результате чего трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили огнестрельные осколочные ранения, сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировку ВСУ "Восток".

"Сегодня, 10 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что после оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.

"Состояние здоровья одного воина тяжелое, двоих – удовлетворительное", - подчеркивают в ОТГ.

Там добавляют, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

 

Теги: #всу #оос #обстрел #раненые
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